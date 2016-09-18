В Крыму неизвестные разбили машину координатора проекта "РосУзник"

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Воскресенье, 18 сентября 2016, 21:23

В Крыму неизвестные разбили машину координатора проекта "РосУзник" Яны Гончаровой, которая оказывает помощь крымчанам, заключенным или преследуемым Россией.

О факте нападения сообщила сама Гончарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, в Крым Гончарова прибыла во вторник.

"Пересекала границу на пункте "Каланчак", по спецразрешению, как представитель СМИ. Ехала на личной машине, на которой переехала в Киев из Ростова. Соответственно с российскими номерами", - отметила она. 

"В Крыму у меня было несколько важных дел, которые я давно хотела сделать - посетить семьи наших политзаключенных, в том числе Кольченко и Сенцова, крымских мусульман", - добавила Гончарова.

По словам Гончаровой, 17 сентября она остались ночевать в доме матери Олега Сенцова.

"В два часа ночи мы проснулись от того, что лаяли собаки, а на моей машине сработала сигнализация. Выйдя на улицу, я нашла свою машину в таком состоянии - все четыре колеса проткнули, пожалуй ножом. Стекло били молотком - на капоте остался след от ладони. Боковое зеркало разбито. Весь салон усыпан осколками.
Я не верю в случайные совпадения, тем более здесь и сейчас ", - отметила Гончарова.

 

 
 

Темы: Крым Росcия аннексия пленные
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