В Крыму неизвестные разбили машину координатора проекта "РосУзник" Яны Гончаровой, которая оказывает помощь крымчанам, заключенным или преследуемым Россией.

О факте нападения сообщила сама Гончарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, в Крым Гончарова прибыла во вторник.

"Пересекала границу на пункте "Каланчак", по спецразрешению, как представитель СМИ. Ехала на личной машине, на которой переехала в Киев из Ростова. Соответственно с российскими номерами", - отметила она.

"В Крыму у меня было несколько важных дел, которые я давно хотела сделать - посетить семьи наших политзаключенных, в том числе Кольченко и Сенцова, крымских мусульман", - добавила Гончарова.

По словам Гончаровой, 17 сентября она остались ночевать в доме матери Олега Сенцова.

"В два часа ночи мы проснулись от того, что лаяли собаки, а на моей машине сработала сигнализация. Выйдя на улицу, я нашла свою машину в таком состоянии - все четыре колеса проткнули, пожалуй ножом. Стекло били молотком - на капоте остался след от ладони. Боковое зеркало разбито. Весь салон усыпан осколками.

Я не верю в случайные совпадения, тем более здесь и сейчас ", - отметила Гончарова.