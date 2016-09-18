Журналист рассказал, как охрана в "Жулянах" не давала снимать VIP-борт Левочкина из Вены

В аэропорту "Жуляны" (Киев) охранники с применением физической силы препятствовали снимать посадку частного самолета, которым пользуется нардеп и экс-глава администрации президента Виктора Януковича Сергей Левочкин.

Об этом в Facebook сообщил журналист "Схем" Михаил Ткач.

"У VIP-терминала аэропорта "Жуляны" охранники с применением физической силы препятствовали мне снимать посадку частного самолета, которым пользуется народный депутат и экс-глава администрации Януковича Сергей Левочкин. Борт прилетел из Вены", - отметил он.

Ткач добавил, что "толкая и закрывая руками объектив видеокамеры, охрана препятствовала снимать выход людей из самолета и выход из VIP-терминала".

Украинская правда