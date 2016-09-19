Гройсман пообещал в 2017 году бесплатные лекарства

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство аккумулирует достаточно денег для того, чтобы в 2017 году обеспечить украинцев бесплатными лекарствами.

Об этом Гройсман заявил в эфире "ТСН Тиждень" на телеканале "1+"1 вечером 18 сентября.

Гройсман отметил, что речь идет о 18 программах, которые "хронически недофинансировались - инсулины, гипертония и многие другие вещи".

"Сейчас мы закладываем (в бюджет) ресурс - 5,9 млрд грн, кроме того - средства глобального фонда, которые позволят привлечь международные деньги и через публичные закупки, которые дают экономию, дадут людям возможность получать лекарства и в полном объеме", - сообщил Гройсман.

Украинская правда