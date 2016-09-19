К зиме субсидии должны оформить в 9 млн семей - Гройсман

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Понедельник, 19 сентября 2016, 02:44

До 9 млн украинских семей (из 15 млн, имеющихся в государстве) оформят в ближайшее время субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом в прямом эфире программы ТСН.Тиждень сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Он заверил, что субсидии покроют рост тарифов, и по факту люди будут платить даже меньше, чем в прошлом году.

"Мы рассчитали (предусмотрели в бюджете, что субсидии получат) до 9 млн семей. Но реальная картина будет, когда люди оформят субсидии. Больше точно не будет. Сами субсидии получат соответствующую защиту. Эта система достаточно справедлива. То есть ты имеешь невысокий доход - за тебя государство поможет заплатить", - сказал премьер.

Гройсман призвал граждан оформлять субсидии, ведь госбюджету выгоднее оказывать адресную помощь каждой семье, чем выплачивать дотации коммунальным предприятиям. Семьям, которые оформили субсидии ранее, на этот отопительный сезон их продлят и перечислят автоматически.

"Есть шесть миллионов семей, которые сегодня получают субсидии. Хочу всех успокоить, что система сработает (и произойдет переоформление). Пенсионеров это не касается - всем, кому были назначены субсидии, будут автоматически переназначены. Очень важно, чтобы люди были внимательны, когда им выставляют счета, когда они должны разобраться в цифрах. Все остальное государство сделает. Мы обеспечим все семьи, которые нуждаются в поддержке, субсидиями. Мы не будем субсидировать, как было раньше, - давать дотации теплокоммунэнерго, "Нафтогазу" сотни миллиардов гривен. Мы дадим каждому гражданину, у которого есть невысокий доход, и мы его защитим. А все, кто имеет высокий доход, ездят на крутых машинах, имеют большие дома или квартиры, пусть платят полноценно", - отметил Гройсман.

Темы: субсидии Гройсман
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