В Луцке у клуба "Опера" произошел взрыв

Неизвестное взрывное устройство сдетонировало на стоянке рядом с торговым центром "Гранд Волынь" в Луцке, повреждены четыре автомобиля.

Об этом сообщает местное информационное агентство "Волынские новости".

Громкий взрыв раздался по проспекту Воли около 23:30. Как выяснили журналисты, сработало неизвестное взрывное устройство, подложили под припаркованный на стоянке "Лексус".

В результате взрыва "Лексус" и еще четыре машины, припаркованные рядом, получили лишь незначительные механические повреждения, а именно - спущен шины и царапины на корпусе.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и происхождения взрывчатки.