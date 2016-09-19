В Луцке у клуба "Опера" произошел взрыв
Неизвестное взрывное устройство сдетонировало на стоянке рядом с торговым центром "Гранд Волынь" в Луцке, повреждены четыре автомобиля.
Об этом сообщает местное информационное агентство "Волынские новости".
Громкий взрыв раздался по проспекту Воли около 23:30. Как выяснили журналисты, сработало неизвестное взрывное устройство, подложили под припаркованный на стоянке "Лексус".
В результате взрыва "Лексус" и еще четыре машины, припаркованные рядом, получили лишь незначительные механические повреждения, а именно - спущен шины и царапины на корпусе.
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и происхождения взрывчатки.