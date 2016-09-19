В Луцке у клуба "Опера" произошел взрыв

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Понедельник, 19 сентября 2016, 03:47

Неизвестное взрывное устройство сдетонировало на стоянке рядом с торговым центром "Гранд Волынь" в Луцке, повреждены четыре автомобиля.

Об этом сообщает местное информационное агентство "Волынские новости".

Громкий взрыв раздался по проспекту Воли около 23:30. Как выяснили журналисты, сработало неизвестное взрывное устройство, подложили под припаркованный на стоянке "Лексус".

В результате взрыва "Лексус" и еще четыре машины, припаркованные рядом, получили лишь незначительные механические повреждения, а именно - спущен шины и царапины на корпусе.

 
 

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и происхождения взрывчатки.

Темы: Волынская область Луцк взрыв
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