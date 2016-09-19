Путин решил вернуть России МГБ

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Понедельник, 19 сентября 2016, 04:03

В России до 2018 года предполагается создать на основе ФСБ Министерство госбезопасности, включив в него ФСО и СВР.

Об этом пишет газета "Коммерсант".

По данным источников газеты, речь идет о фактическом возвращении ФСБ функций Комитета госбезопасности СССР. Предполагается, что новая структура получит статус Министерства госбезопасности (МГБ). При этом в его состав войдут Служба внешней разведки и большинство подразделений Федеральной службы охраны. Сегодняшняя ФСО сохранится в виде Службы безопасности президента РФ, которой помимо охраны будут подконтрольны спецсвязь и транспортное обслуживание высших должностных лиц.

Помимо структурных изменений новое министерство получит и новые функции. Например, предполагается, что сотрудники МГБ будут не просто сопровождать и обеспечивать расследования уголовных дел, возбужденных по их материалам СКР и МВД, а осуществлять процессуальный надзор за ними. Выполнявшее эти функции главное управление процессуального контроля СКР уже фактически ликвидировано, отмечает "Коммерсантъ". Более того, МГБ будет заниматься обеспечением собственной безопасности во всех правоохранительных и силовых структурах.

Следственное же управление МГБ, которое получит статус главка, сможет принимать в свое производство наиболее резонансные и имеющие государственное значение уголовные дела, подследственность которых сегодня закреплена в УПК РФ за СКР и МВД.

Темы: Росcия
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