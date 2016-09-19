Ученый: явка на выборах в Госдуму РФ может быть серьезно завышена

Статистический анализ явки на выборы, проведенный российским физиком Сергеем Шпилькиным, показал, что в некоторых российских регионах она могла быть серьезно завышена.

Об этом пишет BBC.

Шпилькин составил графики, в которых ось X отвечает за официальную явку на избирательных участках, а ось Y - за количество избирателей, проголосовавших на всех участках с такой явкой.

SERGEI SHPILKIN

Из графика, построенного по информации со всей России, ученый делает вывод, что реальная явка избирателей по состоянию на 18:00 по Москве составляла около 32%. Центризбирком явку к тому же времени оценивал примерно в 39%.

В связи с эти Шпилькин ожидает, что реальная итоговая явка по всей России составит не более 38%, так как обычно в последние часы приходят голосовать не более 5% избирателей. Ученый отмечает, что это самая низкая явка в истории современной России.

При этом, по его словам, из графиков следует, что официальная явка завышается. На графике видно длинное "правое плечо", которое, по словам Шпилькина, появилось именно вследствие завышения явки.

Ученый отмечает, что явка может завышаться разными способами - от принуждения к голосованию до рисования подписей. Он не исключает, что в значительной степени это может быть выгодно "Единой России".

"Навскидку кажется, что по доле фальсификата эти выборы будут в первой тройке худших наряду с 2008-м и 2011-м годами", - пишет Шпилькин.

Он также привел отдельные графики по регионам. По его словам, в Москве и Петербурге нарушений оказалось немного. В числе лидеров по нарушениям Шпилькин на основании графиков называет Кемеровскую область и Красноярский край.

Ученый уже применял такой способ анализа данных после думских выборов 2011 года. Тогда на фоне массового недовольства ходом и итогами выборов это исследование вызвало широкий резонанс, его опубликовали ведущие российские СМИ. В 2012 году Шпилькин получил за него премию "Политпросвет".