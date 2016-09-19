На границе с Польшей в очередях – более полутысячи авто

00
0
Понедельник, 19 сентября 2016, 09:19

На границе Украины и Польши по состоянию на 8 утра понедельника в очередях на пунктах пропуска стоят 555 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины в Facebook 19 сентября.

А именно, на пунктах пропуска "Шегини" стоит 150 автомобилей, "Угрынив" – 120, "Устилуг" – 100, "Ягодин авто" – 90, "Краковец" – 30, "Грушив" – 25, "Рава-Русская" – 20, "Смильница" – 20 авто.

На румынском и молдавском направлении очередей нет.

На границе с Венгрией на пун6кте пропуска "Вилок" ожидают проезда 15 авто, а на границе со Словакией – 30 авто на пункте пропуска "Малый Березный".

Темы: граница Пограничная служба Польша
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
На границе с Польшей, Словакией и Венгрией снова очереди 18 сентября 2016, 23:54
Кучма: сепаратисты не дают создать группу по вопросам границы 16 сентября 2016, 16:03
В очередях на границе с Польшей стоят 840 авто 16 сентября 2016, 01:55
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Защита Богатыревой: Россия отказала, Куба молчит, а год истек
В ЕС евродепутатам рекомендуют не ехать дальше Киева: боятся
Путин решил возродить КГБ советских времен - СМИ
В Луцке у клуба "Опера" произошел взрыв
Все новости
Фото

"Стоп цензуре! Граждане за свободные страны" объявил победителей

Львовский форум

Форум издателей объявил 23 лучшие книги года