На границе с Польшей в очередях – более полутысячи авто

На границе Украины и Польши по состоянию на 8 утра понедельника в очередях на пунктах пропуска стоят 555 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины в Facebook 19 сентября.

А именно, на пунктах пропуска "Шегини" стоит 150 автомобилей, "Угрынив" – 120, "Устилуг" – 100, "Ягодин авто" – 90, "Краковец" – 30, "Грушив" – 25, "Рава-Русская" – 20, "Смильница" – 20 авто.

На румынском и молдавском направлении очередей нет.

На границе с Венгрией на пун6кте пропуска "Вилок" ожидают проезда 15 авто, а на границе со Словакией – 30 авто на пункте пропуска "Малый Березный".