Словакия "за" стабилизацию Востока Украины и минский процесс - посольство

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Понедельник, 19 сентября 2016, 09:43

Словакия полностью поддерживает стабилизацию Восточной Украины и минский процесс как единственное средство для ее достижения, и призывает все стороны конфликта ускорить выполнение своих обязательств в рамках Минских соглашений.

Об этом говорится в заявлении посольства Словакии в Украине, текстом которого располагает "Европейская правда".

"Словакия имеет полную уверенность в оценке состояния дел в реализации Минских соглашений, которыми регулярно обмениваются члены ЕС в нормандском формате, и которые совсем недавно обсуждались на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Братиславе. На этот момент мы считаем наиболее важным сосредоточиться на том, чтобы минский процесс был более динамичным и выполнение Минских соглашений ускорилось", - говорится в заявлении.

Словакия надеется, что все заинтересованные стороны будут прилагать совместные усилия для содействия выполнению обязательств по Минским договоренностям, ведь это в интересах стабильности востока Украины и всего региона.

"Словакия, которая в настоящее время председательствует в ЕС, уважает единство, с которым ЕС отреагировал на кризис в Украине и готова способствовать достижению консенсуса в этом отношении", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина делает меньше, чем Россия для выполнения своих обязательств в рамках Минских соглашений.

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