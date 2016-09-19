Интерпол окончательно отказал в розыске Богатыревой – адвокат

Адвокат Дмитрий Беляев заявляет, что Интерпол прекратил розыскные мероприятия в отношении экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой.

Об этом Беляев сказал в интервью "Українським новинам".

По словам адвоката, Интерпол в августе 2015 года по его обращению принял решение о приостановке публикации информации о розыске Богатыревой ("публикация красного уведомления").

Такая публикация была временно заблокирована до принятия окончательного решения по сути жалобы.

"Письмом от 12 августа 2016 года комиссия по контролю за файлами Интерпола информировала о принятии окончательного решения генерального секретариата Интерпола об отказе в проведении розыскных мероприятий в отношении Богатыревой Р.В. Все страны-участницы уведомлены, что никакие розыскные мероприятия в отношении ее не осуществляются", – заявил Беляев.

По данным адвоката, такого решения Интерпол добровольно и без судебных предписаний ни по одному политику из Украины после событий на Майдане Незалежности еще не принимал.

"Есть приостановленные "красные уведомления". А вот окончательных решений нет. Официально Украина признала факт решения секретариата Интерпола в Лионе об отказе в проведении розыскных мероприятий в отношении Богатыревой Раисы Васильевны. У меня на руках есть ответ Украинского бюро Интерпола, который документально подтверждает этот свершившийся факт", – говорит Беляев.

Также он отметил, что в генеральном секретариате Интерпола констатировали, что примененная в Украине по отношению к Богатыревой правовая процедура являлась несоответствующей.

Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко подтвердил "Украинской правде", что у украинского Интерпола есть документ о снятии Богатыревой с розыска.

Интерпол в январе 2016 года временно убрал из открытого доступа на своем сайте информацию о розыске Богатыревой.