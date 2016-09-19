ГУР: боевики готовят серию взрывов для дискредитации сил АТО

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Понедельник, 19 сентября 2016, 11:02

Противник готовит постановочные диверсии на Донбассе против своих сил, чтобы обвинить в этом силы АТО.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в понедельник.

"Используя режим относительной тишине, на временно оккупированных территориях востока Украины противник осуществляет подготовку к постановочным диверсиям против собственных сил и на объектах гражданской инфраструктуры с последующим обвинением сил АТО в их совершении", – говорится в комментарии ГУР.

По данным разведки, боевики планируют осуществить серию взрывов в период с 19 по 23 сентября в н.п.Первомайск и Кировск.

"Для фальсификации обвинений украинской стороны в причастности к диверсиям предполагается представить тело погибшего от пулевых ранений человека с документами, которые подтверждают гражданство Украины или прохождение военной службы в ВС Украины", – сказано в заявлении ГУР.

Несмотря на официальное распоряжение Генерального штаба ВС РФ о запрете применения оружия, противник продолжает нарушать режим прекращения огня и вести выборочные обстрелы сил АТО.

В течение текущих суток на отдельных направлениях осуществлялись обстрелы из стрелкового оружия (в т.ч. ручные и станковые гранатометы) с целью провоцирования сил АТО и дальнейшего их обвинения в нарушении договоренностей.

Темы: АТО терроризм разведка
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