Узбек шпионил на границе Украины с техникой, которую ему дали в РФ

На пограничном пункте пропуска "Плетеновка" в Харьковской области задержали гражданина Узбекистана, который собирал информацию на границе с использованием скрытой видеокамеры.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, мужчину 1991 года рождения задержали в ночь на 19 сентября пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками СБУ.

Он следовал в Украину – и при пограничном контроле пограничники направили его на дополнительную проверку для установления цели пребывания на территории государства.

"Уже во время совместного с представителями СБУ и фискальной службы осмотра на рубашке мужчины пограничники на месте пуговицы заметили скрытую камеру для видеосъемки. От нее шел провод к устройству накопления информации, который находился в кармане, а в другом кармане также нашли устройство для аудиозаписи", – отмечает Госпогранслужба.

В ходе первичного опроса иностранец заявил, что устройства для видео- и аудиозаписи он получил от сотрудников российской миграционной службы, когда был задержан за превышение срока регистрации на территории РФ.

"Что мужчина с данными устройствами делал в украинском пункте пропуска сейчас будут устанавливать правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

На данный момент его передали представителям СБУ.

Ведется "фильтрационные действия".