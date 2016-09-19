В Харькове задержан дезертир, подозреваемый в убийстве сослуживца

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Понедельник, 19 сентября 2016, 13:19

На окраине Харькова задержан солдат, подозреваемый в том, что убил одного сослуживца и ранил другого, после чего сбежал из воинской части.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о побеге поступила в Дергачевский отдел полиции области в воскресенье, в 22:20 от командира бригады, дислоцированной в с.Проходы Дергачевского района Харьковской области.

"В Харькове был введен план "Спираль". В результате мужчина был задержан в районе Пятихаток. Информация о событии внесена в Журнал единого реестра правонарушений", – сообщает отдел коммуникаций облуправления полиции.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в региональном медиацентре Министерства обороны, беглый солдат на момент задержания был с явными признаками алкогольного опьянения.

Он, как и двое других сослуживцев, был мобилизован по шестой волне мобилизации и ожидал демобилизации в начале октября.

В медиацентре также уточнили, что задержанный во время ссоры с сослуживцами также был ранен.

Темы: армия полиция
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