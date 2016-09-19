Аваков с Луценко на комитете расскажут о громких делах

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Понедельник, 19 сентября 2016, 13:50

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заслушает министра внутренних дел Арсена Авакова, руководителя Нацполиции доме Деканоидзе и генпрокурора Юрия Луценко 21 сентября.

Об этом на заседании согласительного совета сообщил председатель комитета, нардеп от "Батькивщины" Андрей Кожемякин, передают "Украинские Новости".

"21 сентября на специальном заседании комитета мы будем слушать информацию министра внутренних дел господина Авакова и руководителя Национальной полиции госпожу Деканоидзе... Также на заседание прибудет по нашему приглашению генеральный прокурор", - сказал он.

По словам Кожемякина, руководители силовых ведомств подтвердили свое участие в заседании комитета.

Он отметил, что на комитете будут рассмотрены ход расследования наиболее резонансных дел последнего времени.

Как известно, в четверг правоохранители провели одновременные обыски в горсовете Харькова, а также в помещениях мэра города Геннадия Кернеса и депутата от "Оппозиционного блока", экс-мэра Харькова и экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина.

Темы: Аваков Луценко
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