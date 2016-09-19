Парубий: Вопрос ЦИК до сих пор не согласован

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что вопрос членов ЦИК пока не согласован.

Об этом он заявил на брифинге в понедельник.

"Пока не будет согласования между фракциями, мне крайне сложно выносить это на рассмотрение", - сказал он.

"Потому что возможна парадоксальная ситуация, когда будут сняты предыдущие члены ЦИК, а новые не выбраны", - добавил он.

"Поэтому я жду согласованного проекта. Напомню, что предложение вносит президент Украины. Профильный комитет и глав фракций призываю к наиболее быстрому согласованию в этом вопросе", - отметил Парубий.

Как известно, 3 июня в Верховной Раде были зарегистрированы президентские проекты постановлений об увольнении 12 членов ЦИК в связи с превышением срока их полномочий и назначении 11 членов Центризбиркома (№№ 4789 и 4790).

Голосование ВР о назначении нового состава ЦИК должно было состояться в середине июня, однако комитет Верховной Рады, который должен был рассмотреть внесенное президентом представления о назначении 11 членов ЦИК перенес рассмотрение в связи с соответствующим заявлением руководителей фракций.

В ГМ "ОПОРА" заявили, что для обновления состава ЦИК без угроз проведения довыборов в Верховную Раду уже вышли все сроки, но старый состав ЦИК может быть использован для манипуляций со стороны участников выборов.

Украинская правда