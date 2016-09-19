Сытник: в ближайшее время НАБУ передаст в суды 40 дел

До октября Национальное антикоррупционное бюро Украины намерено передать в суд более 40 дел.

Об этом в понедельник на брифинге сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает ЛІГА.net.

"Сейчас у меня запланировано совещание с начальниками подразделений детективов, и мы будем обсуждать каждое дело. Фактически сейчас мы думаем до конца сентября – начала октября передать в суд более 40 дел", – сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, Сытник отметил затягивание рассмотрения дела одесского судьи-стрелка Алексея Бурана.

"За два месяца, которые дело находится в суде, никаких движений не было. Поэтому мы сейчас и говорим о создании антикоррупционного суда. Проблема в том, что дела, подследственные НАБУ, рассматриваются "тройкой" судей, которые имеют не менее пяти лет стажа. Мы сейчас сталкиваемся с ситуациями, когда дело не поступает в суд в связи с тем, что 1500 судей скоро останутся без полномочий, и не всегда можно сформировать "тройку", которая будет слушать это дело", – сказал он.

Как известно, детективы НАБУ разоблачили судью Бурана на получении взятки в размере 500 тыс гривен.

29 марта во время проведения обыска в его доме судья оказывал сопротивление работникам НАБУ и Национальной полиции и применил огнестрельное оружие.

Позже Буран попал в больницу, откуда сбежал.

31 марта Верховная Рада разрешила задержать и арестовать судью.

29 июля НАБУ направило дело Бурана в суд.