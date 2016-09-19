Сытник: в ближайшее время НАБУ передаст в суды 40 дел

00
1
Понедельник, 19 сентября 2016, 14:31

До октября Национальное антикоррупционное бюро Украины намерено передать в суд более 40 дел.

Об этом в понедельник на брифинге сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает ЛІГА.net.

"Сейчас у меня запланировано совещание с начальниками подразделений детективов, и мы будем обсуждать каждое дело. Фактически сейчас мы думаем до конца сентября – начала октября передать в суд более 40 дел", – сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, Сытник отметил затягивание рассмотрения дела одесского судьи-стрелка Алексея Бурана.

"За два месяца, которые дело находится в суде, никаких движений не было. Поэтому мы сейчас и говорим о создании антикоррупционного суда. Проблема в том, что дела, подследственные НАБУ, рассматриваются "тройкой" судей, которые имеют не менее пяти лет стажа. Мы сейчас сталкиваемся с ситуациями, когда дело не поступает в суд в связи с тем, что 1500 судей скоро останутся без полномочий, и не всегда можно сформировать "тройку", которая будет слушать это дело", – сказал он.

Как известно, детективы НАБУ разоблачили судью Бурана на получении взятки в размере 500 тыс гривен.

29 марта во время проведения обыска в его доме судья оказывал сопротивление работникам НАБУ и Национальной полиции и применил огнестрельное оружие.

Позже Буран попал в больницу, откуда сбежал.

31 марта Верховная Рада разрешила задержать и арестовать судью.

29 июля НАБУ направило дело Бурана в суд.

Темы: НАБУ суд коррупция Сытник
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
В покупке квартиры Лещенко есть админнарушения — НАБУ 19 сентября 2016, 12:42
Сытник расскажет о квартире Лещенко в понедельник 17 сентября 2016, 13:57
ЕС призывает Раду как можно быстрее создать антикоррупционные суды 16 сентября 2016, 14:49
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.119.243.---Evgen Loyko19.09.2016 15:46
Ребят, вот честно - после сегодня - вы можете хоть сто дел скопом передать в суд - антикоррупционеры вы никакие, после того, как Лещенко сегодня фактически восвояси отпустили. Ну разве что там будет расследование по Григоришину))
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Вместо заключения под стражу экс-ректор НАУ получил домашний арест
В Укрбюро Интерпола комментируют отказ искать Богатыреву
Кубив: Решение по изменению устава "Нафтогаза" приостановлено
Украина будет просить санкции для организаторов "выборов" в Крыму
Все новости
Еда

6 продуктов, которые стоит покупать не экономя

Львовский форум

Форум издателей объявил 23 лучшие книги года