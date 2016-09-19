Гимнаст Верняев чувствует, что Кличко на нем просто попиарился

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Понедельник, 19 сентября 2016, 15:13

Чемпион Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев возмущен тем, что срок его заселения в квартиру в Киеве откладывается на вторую половину следующего года.

Он написал в Facebook, что ему и спортсменам Жану Беленюку и Игорю Радивилову столичные власти вручили сертификат на квартиру еще весной прошлого года.

"В марте 2015 года мне, Жану и Игорю мэр города выдал "сертификат на квартиру" – просто диплом, на самом деле. Так вот к чему веду: нам сказали, (что) в октябре 2015 года будет сдан дом, вчера мне сказали, что дом будет сдан во второй декаде 2017 года", – написал Верняев.

Ему кажется, что на нем просто попиарились.

"Мое "золото" и "серебро" Олимпийских игр, "серебро" Жана, оказывается, не достойно того, чтобы нам просто дать уже готовые квартиры! А когда подымается вопрос – говорят: все не по закону. И когда приводят пример, что за евровидиние дают 3 комнатную квартиру, все говорят что он плохой", – отметил Верняев.

"Отсюда всплывает вопрос: а зачем быть там, где тебя не уважают?!" – спросил с горечью спортсмен.

Как известно, этим летом на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 22-летний гимнаст Олег Верняев выиграл две медали – золотую в упражнениях на брусьях и серебряную в индивидуальном многоборье.

Олимпийская медаль Верняева в многоборье стала первой за последние 16 лет в истории украинской спортивной гимнастики после "бронзы" Александра Береша в Сиднее-2000.

Ранее Верняев говорил: "Если бы я хотел уехать, уехал бы еще в 2012 году".

УНИАН, "Украинская правда"

Темы: Киев Кличко спорт жилье
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