Евродепутат на Донбассе высказался за поставки Украине вооружения

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Понедельник, 19 сентября 2016, 15:14

Депутат Европейского парламента от Чешской республики Яромир Штетина считает, что единственный способ завершения конфликта в Украине – это поставки военного вооружения.

Об этом он заявил 19 сентября во время поездки на Донбасс к линии фронта, передают "Новости Донбасса".  

По его мнению, Минские договоренности изначально неэффективны. Также он добавил, что против России необходимо усиливать санкции.

Штетина занимает должность замглавы комитета по вопросам безопасности и обороны. Он, а также еще двое евродепутатов Ребекка Хармс и Михаэль Бони в понедельник посетили КПВВ "Марьинка", где пообщались с людьми, которые пытаются пересечь линию разграничения.

Так утром они вместе с вице-спикером Верховной Рады Ириной Геращенко находятся на КПВВ "Марьинка" слушали людей, которые жаловались на большие очереди на пункте.

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