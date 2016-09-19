Вместо заключения под стражу экс-ректор НАУ получил домашний арест

00
0
Понедельник, 19 сентября 2016, 15:32
Громадське радио

Шевченковский райсуд Киева отправил под домашний арест бывшего временно исполняющего обязанности ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко.

Соответствующее решение суд вынес в понедельник, сообщают "Украинские новости".

Суд отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в содержании под стражей подозреваемого и отправил его под частичный домашний арест.

Также суд обязал Харченко носить электронный браслет слежения.

Как известно, 26 августа сотрудники СБУ, НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой задержали Харченко при получении взятки в размере 170 тысяч евро.

Темы: коррупция суд арест
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
США помогут создать службу для тайной проверки прокуроров 19 сентября 2016, 15:02
Сытник: в ближайшее время НАБУ передаст в суды 40 дел 19 сентября 2016, 14:31
В покупке квартиры Лещенко есть админнарушения — НАБУ 19 сентября 2016, 12:42
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Вместо заключения под стражу экс-ректор НАУ получил домашний арест
В Укрбюро Интерпола комментируют отказ искать Богатыреву
Кубив: Решение по изменению устава "Нафтогаза" приостановлено
Украина будет просить санкции для организаторов "выборов" в Крыму
Все новости
Еда

6 продуктов, которые стоит покупать не экономя

Львовский форум

Форум издателей объявил 23 лучшие книги года