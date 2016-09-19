Вместо заключения под стражу экс-ректор НАУ получил домашний арест

Шевченковский райсуд Киева отправил под домашний арест бывшего временно исполняющего обязанности ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко.

Соответствующее решение суд вынес в понедельник, сообщают "Украинские новости".

Суд отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в содержании под стражей подозреваемого и отправил его под частичный домашний арест.

Также суд обязал Харченко носить электронный браслет слежения.

Как известно, 26 августа сотрудники СБУ, НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой задержали Харченко при получении взятки в размере 170 тысяч евро.