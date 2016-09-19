Хуг: Нарушения тишины сконцентрированы в Авдеевке, Ясиноватой и ДАП

Количество нарушений режима тишины на Донбассе уменьшилась с начала учебного года.

Об этом во время пресс-конференции в Донецке сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"В наших отчетах указано уменьшение числа нарушения режима тишины с начала учебного года. Однако перемирие не совсем устойчивое", - отметил он.

"Ситуация была положительная в Луганской области, в некоторые дни нами не зарегистрировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня. Однако на линии разграничения в Донецкой области нам удалось зафиксировать больше случаев нарушения прекращения огня. Нарушения сконцентрированы в районе Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта", - сказал Хуг.

Укринформ, Украинская правда