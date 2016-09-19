Суд отказался снять арест с имущества братьев Клюевых

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Понедельник, 19 сентября 2016, 16:54

Апелляционный суд Киева отказался снимать арест с имущества братьев Клюевых, изъятого во время обысков 6-7 июля в доме пгт Козин Киевской области.

Такое решение было принято сегодня на судебном заседании, передает корреспондент ЛІГА.net.

Представитель интересов Клюевых Синицына требовала отменить арест имущества, наложенный Печерским райсудом Киева, в связи с тем, что большая его часть принадлежит не братьям Клюевым, а их отцу Петру Клюеву. Но никаких квитанций, которые свидетельствовали бы о приобретении этого имущества Петром Клюевым, по запросу суда она предоставить не могла.

Синицына также не ответила на вопрос судей, какую пенсию получает бывший шахтер Петр Клюев.

Как рассказал изданию представитель прокуратуры Владимир Приходько, имущество, арестованное в доме Клюевых, оценено в 10 млн грн.

"Очень много картин, антикварных ваз, икон, материалов культурной ценности разных эпох, очень ценные. Мы сделали запрос в Национальный художественный музей Украины, чтобы они провели оценку, и они как специалисты определили сумму средств, и мы установили, что это около 10 млн грн", – сказал он.

По его словам, имущество арестовано для обеспечения материальных претензий к экс-главе Администрации президента Андрею Клюеву.

"У нас по его производству значатся около 77 потерпевших, и только восемь из них заявили гражданский иск. Закон предусматривает, что они имеют право это сделать до рассмотрения производства по сути. Мы считаем, что это имущество будет потом реализовано под эти иски", – отметил Приходько.

В прокуратуре утверждают, что арестованное имущество принадлежит Андрею Клюеву: в доме изъята корреспонденция на его имя, сертификат о названии звезды его именем, а также картины без рам – сами рамы изъяты во время обыска в другом месте.

Как известно, 5 апреля Интерпол объявил в розыск братьев Клюевых.

26 февраля 2014 года в отношении Андрея Клюева и ряда других чиновников режима Януковича было открыто уголовное производство по факту организации умышленных убийств во время протестов в ноябре 2013-феврале 2014 годов. 4 марта 2014 года Клюев был объявлен в розыск.

3 июня 2015 года Верховная Рада рассмотрела представление ГПУ, сняла неприкосновенность и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Сергея Клюева. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Спустя несколько дней Клюев был объявлен в розыск, а в январе 2016 года Рада дала согласие на его арест.

Темы: Клюев суд
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