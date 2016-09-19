Снятие Богатыревой с розыска не повлияет на дело против нее – ГПУ

Прекращение международного розыска экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой по линии Интерпола не повлияет на расследование дела против нее.

Об этом говорится в сообщении ГПУ.

"Вместе с тем, указанное решение никоим образом не влияет на ход и результаты досудебного расследования в этом уголовном производстве, в частности подозреваемая Р. Богатырева находится в розыске за совершение особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решением суда предоставлено разрешение на ее задержание и доставку в суд", – сообщает ведомство.

Одновременно из-за вышеупомянутых обстоятельств ГПУ 16 сентября снова обратилась в Печерский райсуд Киева для получения еще одного разрешения на заочное расследование против Богатыревой. Прошлое разрешение было выдано этим судом в июле 2015 года на основе того, что она находилась в международном розыске.

"Необходимо отметить, что еще в 2015 году в уголовном производстве с целью получения доказательств противоправной деятельности Р. Богатыревой в компетентные органы иностранных стран направлены запросы о предоставлении международной правовой помощи, которые до этого времени находятся на исполнении иностранных компетентных учреждений", – добавили в ведомстве.

Богатырева подозревается в присвоении средств в особо крупных размерах.

Как известно, ранее Интерпол сообщил о прекращении розыска Богатыревой.

Украинская правда