Кабмин хочет дать СБУ дополнительно полмиллиарда гривен

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Понедельник, 19 сентября 2016, 17:55

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить финансирование Службы безопасности Украины на 0,5 млрд гривен до 6 млрд гривен в 2017 году.

Об этом говорится законопроекте о государственном бюджете на 2017 год, передают Украинские Новости.

Из этих средств почти 6 млрд гривен предлагается выделить центральному управлению СБУ, а 11,5 млн гривен - Антитеррористическому центру на координацию деятельности в предотвращении террористических актов и борьбу с терроризмом.

Из предусмотренных проектом для центрального управления службы средств 5,5 млрд гривен предусмотрены на обеспечение мероприятий в сфере безопасности государства и деятельности органов системы СБУ.

Еще 162,5 млн гривен предусмотрены на медицинское обслуживание и оздоровление личного состава и содержание учреждений дошкольного образования службы, 120,1 млн гривен - на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих СБУ.

Также 100 млн гривен предусмотрены на реализацию мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства, 57,2 млн гривен - на подготовку и переподготовку кадров службы высшими учебными заведениями III и IV уровней аккредитации, 31,1 млн гривен - на обеспечение мероприятий специальными подразделениями по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Как известно, правительственный проект закона о госбюджете Украины на 2017 год был внесен в Верховную Раду 15 сентября.

Темы: бюджет СБУ
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