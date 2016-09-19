У ГПУ нет информации о смене гражданства Януковича и Азарова

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Понедельник, 19 сентября 2016, 18:15

Генпрокуратура заявляет об отсутствии информации о выходе из украинского гражданства экс-президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос "Українських новин".

"Согласно имеющейся информации Янукович В. Ф. и Азаров Н. Я. в данный момент являются гражданами Украины", - говорится в ответе.

По данным Генпрокуратуры, сведения о смене ими гражданства в ходе досудебного расследования не установлены.

Ранее российские СМИ сообщили, что Янукович и Азаров получили гражданство России.

Как известно, правоохранительные органы уверены, что Россия никогда не выдаст Украине Азарова для привлечения к уголовной ответственности.

Генеральная прокуратура намерена передать в суд обвинение Януковича в государственной измене до 2017 года.

Темы: Генпрокуратура Янукович Азаров
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