Полиция задержала дезертира, который убил военного
28-летний военный бригады, расположенной в селе Проходы Харьковской области, убил одного своего сослуживца и ранил другого.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Информацию об этом событии правоохранителям сообщил командир бригады в воскресенье поздно вечером.
Полиция установила, что военный убил 40-летнего мужчину, другого тяжело ранил, а затем скрылся, прихватив с собой автомат и боекомплект.
Правоохранители задержали подозреваемого в Харькове, в районе Пятихаток.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Украинская правда