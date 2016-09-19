Полиция задержала дезертира, который убил военного

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Понедельник, 19 сентября 2016, 19:21

28-летний военный бригады, расположенной в селе Проходы Харьковской области, убил одного своего сослуживца и ранил другого.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Информацию об этом событии правоохранителям сообщил командир бригады в воскресенье поздно вечером.

Полиция установила, что военный убил 40-летнего мужчину, другого тяжело ранил, а затем скрылся, прихватив с собой автомат и боекомплект.

Правоохранители задержали подозреваемого в Харькове, в районе Пятихаток.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Украинская правда

Темы: войска криминал Харьков полиция
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