Гройсман лично представил госбюджет депутатам БПП

Премьер-министр Владимир Гройсман прибыл на заседание факции БПП вместе с министром финансов Александром Данилюком и первым вице-премьером Степаном Кубивым, чтобы представить депутатам проект госбюджета.

Об этом корреспонденту Украинской правды сообщили депутаты БПП.

По их словам, обсуждению госбюджета на 2017 год было посвящено всё время встречи.

Не под запись депутаты рассказали, что ссор на фракции не было и само заседание прошло спокойно.

"Дискуссий не было, было выступление министров, вопросы некоторых депутатов", - сказал журналистам после фракции Игорь Кононенко.

"Сейчас я ничего не могу сказать об этом всём, я изучу документ, смогу завтра комментировать", - отметил в свою очередь Виктор Пизеник.

После заседания министр Данилюк заверил, что бюджет не будут принимать "под ёлку".

"Были уточняющие вопросы в образовании, во всех сферах. Мы сделали всё возможное, чтобы парламент вовремя принял бюджет. Я не вижу причин его принимать под елку", - сказал он.

Как сообщалось, 15 сентября правительственный проект закона о госбюджете Украины на 2017 год внесен в Верховную Раду.

Роман Кравец, Саша Ночь, УП