Гройсман выступил за отмену "закона Савченко"

Премьер-министр Владимир Гройсман выступил за отмену либо изменение "закона Савченко".

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Я считаю, что закон, который был подан в украинский парламент, который упростил ответственность преступников (...) дал возможность десяткам тысяч преступников выйти сегодня на волю (...) в своем большинстве эти люди освобождены по "закону Савченко". Этих людей выпускают, и они (снова) начинают убивать, грабить и насиловать и т.п.", - заявил Гройсман.

По его словам, правительство в ближайшее время инициирует отмену "закона Савченко" или его изменение.

Также Кабмин собирается инициировать выделение 330 млн гривен на повышение зарплат сотрудникам уголовного розыска.

Как известно, первый заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян недавно заявил, что 34 тысячи заключенных подлежат освобождению в 2016 году, согласно закону "О совершенствовании порядка зачисления судом предварительного заключения в срок наказания", больше известному как "закон Савченко".

"Закон Савченко" президент Порошенко утвердил 23 декабря 2015 года.

Он, в частности, предусматривает зачисление одного дня предварительного заключения как два дня лишения свободы.

Украинская правда