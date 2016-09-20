Кабмин рассмотрит изменения в госбюджет-2016 на 6 млрд грн - Гройсман

Кабинет министров намерен на заседании в четверг, 22 сентября, рассмотреть изменения в государственный бюджет на 2016 год на сумму 6 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире ICTV в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы работали с Министерством обороны, Министерством внутренних дел, над тем, чтобы спрогнозировать денежное обеспечение до конца года. Мы приняли необходимые решения и корректировки в объеме 6 млрд грн, какие изменения по каким цифрам произойдут в четверг на заседании правительства", - сказал он.

Премьер добавил, что после принятия изменений в госбюджет-2016 на заседании правительства он будет направлен в Верховную Раду.

"Потом мы направим данные измерения в украинский парламент и при поддержке украинского парламента сможем очень уверенно смотреть на завершение этого бюджетного года", - добавил он.