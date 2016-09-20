В Румынии начались учения с участием украинских военных

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Вторник, 20 сентября 2016, 01:28

В Румынии 19 сентября начались совместные военные учения Blonde Avalanche 16 с участием военнослужащих из Украины, Румынии, Венгрии и Словакии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Украинские участники в составе международного объединенного понтонно-мостового батальона тренируются в выполнении задач, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и минимизацией убытков.

В ходе маневров также предусмотрены специальные тренинги для командного состава и работа на незнакомой местности в лагере близ населенного пункта Мартинешти.

По информации венгероязычных СМИ, объединенный батальон в период совместных учений сведет понтонную переправу через реку Сомеш. Из-за угрозы частых наводнений в бассейнах рек Тисы и Дуная Румыния, Украина, Венгрия и Словакия ежегодно устраивают обучения Blonde Avalanche.

Темы: Румыния Украина
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