В Румынии начались учения с участием украинских военных

В Румынии 19 сентября начались совместные военные учения Blonde Avalanche 16 с участием военнослужащих из Украины, Румынии, Венгрии и Словакии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Украинские участники в составе международного объединенного понтонно-мостового батальона тренируются в выполнении задач, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и минимизацией убытков.

В ходе маневров также предусмотрены специальные тренинги для командного состава и работа на незнакомой местности в лагере близ населенного пункта Мартинешти.

По информации венгероязычных СМИ, объединенный батальон в период совместных учений сведет понтонную переправу через реку Сомеш. Из-за угрозы частых наводнений в бассейнах рек Тисы и Дуная Румыния, Украина, Венгрия и Словакия ежегодно устраивают обучения Blonde Avalanche.