В Сирии гуманитарный конвой попал под авиаобстрел

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Вторник, 20 сентября 2016, 02:47

В Алеппо гуманитарный конвой "Красного Креста" и сирийской организации  "Красный полумесяц" попал под авиаобстрел.

Об этом сообщает Reuters.

В результате атаки погибли 14 добровольцев "Красного полумесяца". Также пострадали, по меньшей мере, 18 из 31 грузовика, которые доставляли гумконвой.

Сирийская обсерватория по правам человека заявляет, что удары совершили сирийские или российские военные. Это произошло через несколько часов после того, как сирийская армия объявила о прекращении перемирия. Всего с момента окончания перемирия в Алеппо были совершены 35 авиаударов.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что "возмущение по поводу этой атаки огромно".

Перемирие в Сирии было объявлено 12 сентября. 19 сентября власти Сирии заявили, что прекращают соблюдать "режим тишины".

Темы: Сирия
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