На границе с Польшей в очередях – 660 авто, на "Вилке" – 20
На пунктах пропуска на границе с Польшей во вторник утром стоят в очередях 660 автомобилей, а на границе с Венгрией – 20 машин.
Такие данные по состоянию на 8 утра 20 сентября сообщает Государственная пограничная служба Украины.
В частности, на пунктах пропуска на границе с Польшей ситуация такова:
"Рава-Русская" – 220 авто;
"Устилуг" – 150;
"Ягодин авто" – 140;
"Угрынив" – 60;
"Краковец" – 30;
"Грушев" – 30;
"Шегини" – 30;
"Смильница" – 0.
На границе со Словакией утром очередей нет, хотя накануне активисты – владельцы автомобилей с иностранной регистрацией – блокировали дорогу до пункта пропуска "Ужгород".
Однако на пункте пропуска "Вилок" на границе с Венгрией стоит 20 автомобилей. Это был один из пунктов, которые рекомендовали в понедельник тем, кто из-за активистов не мог добраться до пункта пропуска "Тиса" на границе с Венгрией.
На границе с Румынией и Молдовой очередей нет.