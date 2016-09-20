На границе с Польшей в очередях – 660 авто, на "Вилке" – 20

На пунктах пропуска на границе с Польшей во вторник утром стоят в очередях 660 автомобилей, а на границе с Венгрией – 20 машин.

Такие данные по состоянию на 8 утра 20 сентября сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В частности, на пунктах пропуска на границе с Польшей ситуация такова:

"Рава-Русская" – 220 авто;

"Устилуг" – 150;

"Ягодин авто" – 140;

"Угрынив" – 60;

"Краковец" – 30;

"Грушев" – 30;

"Шегини" – 30;

"Смильница" – 0.

На границе со Словакией утром очередей нет, хотя накануне активисты – владельцы автомобилей с иностранной регистрацией – блокировали дорогу до пункта пропуска "Ужгород".

Однако на пункте пропуска "Вилок" на границе с Венгрией стоит 20 автомобилей. Это был один из пунктов, которые рекомендовали в понедельник тем, кто из-за активистов не мог добраться до пункта пропуска "Тиса" на границе с Венгрией.

На границе с Румынией и Молдовой очередей нет.