Украина и Греция размышляют о паромной переправе

Греция будет оказывать помощь Украины в реформировании морского сектора, в частности, портовой инфраструктуры, в соответствии со стандартами Европейского Союза.

Соответствующей договоренности достигли на Первом техническом совещании экспертов по развитию сотрудничества между Украиной и Грецией в морской отрасли, прошедшей в Министерстве мореходства и островной политики Греции в г. Пирей 13-14 сентября.

Как сообщает Администрация морских портов Украины, были достигнуты договоренности о дальнейшем развитии взаимодействия морских ведомств обеих стран, взаимной поддержке на уровне международных морских организаций и европейских структур, а также обмене информацией.

Также договорено о "начале общей обработки технико-экономических аспектов организации паромной переправы между Украиной и Грецией", говорится в сообщении.

По результатам совещания подписан совместный протокол, в котором конкретизированы направления двустороннего сотрудничества в морской сфере ("дорожная карта"), а также зафиксировано намерение обеих сторон создать Постоянно действующую комиссию по морскому сотрудничеству между Украиной и Грецией.

Следующую встречу планируют провести в 2017 году в Украине.