Британия не признала выборов в Госдуму в Крыму

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Вторник, 20 сентября 2016, 11:51

Великобритания не признает законность выборов в Госдуму России в Крыму.

Об этом пишет посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в своем Твиттере во вторник.

Она подчеркивает, что аннексия Крыма Российской Федерацией является незаконной и неправомерной.

В свою очередь Министерство иностранных дел Великобритании выразило озабоченность по поводу свободы гражданского общества в России после доклада ОБСЕ по выборам в Госдуму Российской Федерации.

"Мы приветствуем доклад ОБСЕ о проведении выборов Государственной думы РФ. В докладе делается вывод, что, хотя "Центральная избирательная комиссия РФ провела выборы прозрачно", демократические обязательства по-прежнему не соблюдаются и были многочисленные процессуальные нарушения", – говорится в комментарии.

Министерство иностранных дел Украины объявило решение о непризнании полномочий большинства депутатов Государственной думы РФ, избранных 18 сентября.

В МИД пояснили, что в результате проведения таких выборов легитимность потеряли не только 4 "депутаты Госдумы", избранные в Крыму по мажоритарной системе, но также все депутаты, избранные по партийным спискам.

Европейский Союз заявил, что не признает выборов в Госдуму России в аннексированном Крыме.

Канада и США обнародовали заявление о непризнании выборов в Госдуму РФ, которые проводились на территории оккупированного Россией Крыма.

Украинская правда

Темы: Крым права человека
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