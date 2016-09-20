Муженко возмущен заявлениями политиков об армии

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Вторник, 20 сентября 2016, 12:10

Начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко требует от командиров немедленно реагировать на необоснованные высказывания о Вооруженные Силы Украины некоторых политиков и журналистов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Требую немедленно реагировать на необоснованные, некомпетентные и негативные высказывания о Вооруженных Силах Украины некоторых политиков, народных депутатов Украины и журналистов. Они – слуги народа и его армии – а не наоборот", - сказал Муженко.

Темы: Муженко
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