За сутки в зоне АТО ранены 3 бойца – штаб

00
0
Вторник, 20 сентября 2016, 12:42

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 3 военнослужащих получили ранения.

Об этом на традиционном брифинге во вторник сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один из украинских военных не погиб, трое получили ранения. Двое – в результате взрыва гранаты на растяжке, и 1 – огнестрельное ранение", – сказал полковник.

По его словам, это произошло в районе Авдеевки.

"Состояние всех раненых – удовлетворительное. Последний даже отказался от госпитализации", – добавил Лысенко.

Полковник подчеркнул, что украинская сторона неуклонно соблюдает режим "прекращения огня", отвела тяжелое вооружение и не препятствует наблюдателям миссии ОБСЕ.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Возле "Зайцево" мужчина искал брешь в линии разграничения 20 сентября 2016, 11:48
АТО: Было боестолкновение с ДРГ, боевики укрепляют оборону 20 сентября 2016, 07:31
Боевики 10 раз обстреляли силы АТО в понедельник 19 сентября 2016, 19:01
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Найем обвиняет людей Порошенко в слежке за ним
Линию разграничения надо строить заново, деньги потребуем у РФ – Жебривский
Рада отказалась усилить полномочия спецслужб в ІТ-сфере
Рада постановила, что не признает новую Госдуму РФ
Все новости
Здоровье

Закрытую форму туберкулеза предлагают лечить дома

Еда

6 продуктов, которые стоит покупать не экономя