За сутки в зоне АТО ранены 3 бойца – штаб

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 3 военнослужащих получили ранения.



Об этом на традиционном брифинге во вторник сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один из украинских военных не погиб, трое получили ранения. Двое – в результате взрыва гранаты на растяжке, и 1 – огнестрельное ранение", – сказал полковник.



По его словам, это произошло в районе Авдеевки.



"Состояние всех раненых – удовлетворительное. Последний даже отказался от госпитализации", – добавил Лысенко.

Полковник подчеркнул, что украинская сторона неуклонно соблюдает режим "прекращения огня", отвела тяжелое вооружение и не препятствует наблюдателям миссии ОБСЕ.



Валентина Романенко, УП