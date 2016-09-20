Рада в первом чтении приняла закон о кибербезопасности

Верховная Рада в первом чтении приняла закон об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины.

За это проголосовали 235 депутатов.

Достичь этого решения удалось лишь со второго раза – во время первого голосования документ набрал только 215 голосов.

В то же время депутаты отказались рассматривать этот закон во втором чтении по сокращенной процедуре.

Документ определяет "правовые и организационные основы обеспечения защиты жизненно важных интересов человека и гражданина, общества и государства, национальных интересов Украины в киберпространстве, основные цели, направления и принципы государственной политики в сфере кибербезопасности Украины".

Также он определяет "полномочия и обязанности государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, лиц и граждан в этой сфере, основные принципы координации их деятельности по обеспечению кибербезопасности Украины".

Во время обсуждения перед голосованием докладчики заявили, что документ имеет большое значение для защиты интересов Украины, особенно в условиях российской военной и информационной агрессии.

В пояснительной записке отмечается, что целью проекта закона является "создание национальной системы кибербезопасности как совокупности политических, социальных, экономических и информационных отношений наряду с организационно-административными и технико-технологическими мерами путем комплексного подхода в тесном взаимодействии государственного и частного секторов и гражданского общества".

Украинская правда