Грановский продолжает встречаться с судьями, но давление отрицает

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Вторник, 20 сентября 2016, 13:19

Депутат "Блока Петра Порошенко" Александр Грановский продолжает встречаться с судьями даже после скандала.

В интервью агентству "Украинские новости" он подтвердил, что проводил встречи с главой Окружного админсуда Киева Павлом Вовком – в том числе, в мае в киевском ресторане "Ink"

На вопрос, продолжает ли он встречаться с руководством Окружного админсуда, Грановский ответил: "Недавно встречались… Несколько дней назад встречались в кабинете".

По словам депутата, в ресторане он и Вовк "больше не виделись".

"Но даже если бы и виделись, ничего такого тут не вижу… Если я хочу встретиться с человеком, о чем-то поговорить в ресторане, мне кажется, что я имею на это полное право. Равно как и другие мои коллеги", – добавил Грановский.

По его словам, в мае он с Вовком обсуждал назначение судей бессрочно.

Депутат также не видит ничего зазорного в своей встрече с одиозным прокурором Сергеем Лысенко.

"Насколько я помню, в СМИ писали о том, что Лысенко восстановлен в прокуратуру где-то в апреле. Встреча с Вовком состоялась во второй декаде мая. Потому связывать события, разрыв между которыми почти месяц, тем более, что изначально было восстановление, а потом встреча с главой админсуда, абсолютно некорректно", – сказал Грановский.

По его словам, конфликта интересов тут "нет и не может быть".

Грановский, который хотел запретить журналистам публиковать данные о его встречах, считает, что видеться с судьей для депутата – в порядке вещей:

"Мне кажется, что да, если мы говорим о профессиональных вещах. Я немножко ерничаю, поскольку вынужден уже в сотый раз отвечать на этот вопрос. Если речь идет о давлении, то об этом давлении кто-то должен заявить: либо сам судья, либо председатель суда в случае, если я с ними встречаюсь, либо тот, кто об этом знает. Вот Вы слышали что-то о подобном давлении в адрес того или иного судьи от меня?.. И я не слышал".

"Поэтому говорить о подобных вещах как минимум манипулятивно, на мой взгляд. Если, напротив, есть готовность комментировать подобные встречи, то сама постановка вопроса меня немного удивляет", – добавил он.

"Более того, я убежден, что члены любых профильных комитетов обязаны встречаться с работниками отрасли, которая у них в ведении, исходя из направленности комитета, чтобы получить рекомендации, замечания по тому или иному нормативно-правовому акту для его улучшения. Это как встреча комитета по свободе слова с журналистами, к примеру", – заявил депутат.

Для обвинений во влиянии на суды нужны доказательства, сказал Грановский: "Если есть какой-то фактаж, который я должен прокомментировать, то я с удовольствием это сделаю. Есть ли конфликт? Нету. Оказываю ли я давление? Не оказываю".

Он считает, что и после 30 сентября, когда вступят в силу изменения в Конституцию и парламент лишится права назначать и увольнять судей, будут поводы общаться с судьями.

"Я уверен, что есть масса других поводов общаться с судьями. О которых, если будет необходимость, я с удовольствием проинформирую общественность", – заявил Грановский.

Алена Рощенко, УП

Темы: Грановский суд БПП
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