Найем обвиняет людей Порошенко в слежке за ним

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем заявляет, что за ним, как и за его однопартийцем Сергеем Лещенко, также ведется наблюдение и собирается компромат.

Об этом он сказал журналистам во вторник в кулуарах парламента, передает Интерфакс-Украина.

"Действительно, вы можете зайти в интернет и посмотреть, что есть якобы блогеры или пользователи Фейсбука, которые сейчас размещают фотографии моей семьи, заявляют, например, о том, что моя мама, которая умерла, когда мне было три года, на самом деле жива, они ее где-то нашли", - рассказал Найем.

Он заявил, что ему показывали фотографии слежки за ним в течение трех последних месяцев.

Нардеп также выразил убеждение, что вся развернутая против него кампания имеет свои корни в кабинете президента Украины Петра Порошенко.

"Его (президента Порошенко – ред.) люди, конкретно господин Грановский (народный депутат из фракции БПП Александр Грановский - ИФ) и господин Кононенко (народный депутат из фракции БПП Игорь Кононенко - ред.), нанимают адвокатов, людей, которые разрабатывают стратегию уничтожения любых антикоррупционных действий.

К ним присоединились господин Мартыненко (бывший народный депутат из фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко), и господин Пашинский (депутат из фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский - ред.)", - утверждает депутат.

Он считает, что в "Блоке Петра Порошенко" и "Народном фронте" должны осознать, к чему может привести такая ситуация, поскольку, по его словам, эти действия являются фактически повторением того, что делали в свое время, в годы президентства Виктора Януковича, экс-первый вице-премьер Сергей Арбузов с помощью проекта "Украинская кривда", и бывший первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин, когда организовывалась слежка за народными депутатами.

Найем подчеркнул, что ему нечего скрывать, он полностью открыт и все равно будет продолжать делать то, что считает правильным, "а время расставит все на свои места".

Как сообщалось, 9 сентября народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Лещенко заявил, что за борцами с коррупцией в Украине ведет незаконная слежка, сбор конфиденциальных данных и прослушивание.