Мэр Авдеевки, которого упрекали в сепаратизме, ушел в отставку

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Вторник, 20 сентября 2016, 14:42

В понедельник мэр прифронтовой Авдеевки Донецкой области Юрий Черкасов и секретарь горсовета Артем Сабадаш покинули свои должности.

Как сообщают "Новости Донбасса", решение отставить руководителей города приняли депутаты.

В свою очередь Сабадаш заявил изданию, что "двоевластие неприемлемо в плане принятия решений" и добавил, что он и мэр "приняли решение сложить полномочия".

На вопрос о том, добровольным ли было решение сложить полномочия он ответил, что "можно и так сказать".

За его отставку проголосовали 19 из 23-х присутствующих депутатов.

Как рассказал первый заместитель руководителя авдеевской военно-гражданской администрации Фридон Векуа, желание городского головы уйти в отставку было добровольным. Также он сказал, что учитывая результаты сессии в ближайшее время в городском совете ожидаются кадровые изменения.

"Будут подвижки. Кардинальных изменений не будет. Но конкретно сказать пока еще невозможно", – сказал он.

По словам замглавы ВГА, большинство городских депутатов Авдеевки проживает за пределами прифронтового города и, таким образом, не выполняет своих обязанностей.

Как добавил Векуа, с приобретением полномочий по управлению городом военно-гражданской администрацией ожидается "более жесткое наведение порядка", в частности, по работе коммунальных служб.

Черкасов управлял Авдеевкой 13 лет, он был одним из немногих экс-регионалов, оставшихся у власти после бегства Януковича.

Ранее экс-депутат от БПП, уроженец Авдеевки Егор Фирсов заявлял, что "Черкасов открыто поддерживал сепаратистов, собирал митинги и призывал людей участвовать в референдуме" в 2014 году.

Как известно, Авдеевка остается одной из самых горячих точек в зоне АТО, ее промзона часто подвергается обстрелу боевиков.

Темы: АТО
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