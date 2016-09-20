ГПУ: Ювелиры в 18 областях создали масштабную схему неуплаты налогов

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Вторник, 20 сентября 2016, 14:58

В результате совместной спецоперации трех силовых ведомств на территории 18 областей разоблачили схему уклонения от уплаты налогов ориентировочно на 150 млн грн при производстве и реализации ювелирных изделий.

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

"Изъято ювелирных изделий на сумму 500 млн грн, найдено 59 печатей физических лиц предпринимателей, которые задействованы в преступной схеме, свыше 200 банковских карточек ФЛП, которые использовались для получения наличных, документы "черной" бухгалтерии, черновые записи о схемах преступной деятельности", - написал он.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура криминал Луценко
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