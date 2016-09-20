Полозов не намерен прекращать работу в Крыму

00
0
Вторник, 20 сентября 2016, 15:31

Адвокат Николай Полозов, против которого прокремлевская прокуратура оккупированного Крыма просит возбудить уголовное дело, намерен продолжить защищать крымских татар.

Об этом он рассказал в комментарии изданию QHA.

По словам Полозова, "оскорбляющая" публикация в Facebook, которую вменяют адвокату в вину – лишь формальный предлог для возбуждения дела против него.

"Для меня совершенно очевидно, что это никак не связано ни с какими публикациями, это лишь предлог. На самом деле, это связано с общественно-юридической работой, которую я веду на территории Крыма", – отметил Полозов. 

По словам защитника, российским властям "очень не нравится" его работа:

"И привычным для себя способом, этими уголовными делами они пытаются изгнать меня из Крыма, чтобы я здесь больше никогда не появлялся. И на моем примере показать остальным юристам, адвокатам, что подобными вещами, а именно – защитой крымских татар, в Крыму заниматься нельзя", – заявил Полозов.

Он отметил, что по данному факту сейчас ведется проверка.

"Речь идет, по меньшей мере, о двух статьях: 319 – оскорбление представителя власти и 297 – неуважение к суду или участникам процесса УК РФ. Что они изберут и какая дальнейшая деятельность – это решает не следственный комитет, это решают в Кремле", – говорит адвокат.

"Поэтому я думаю, что с учетом того, что выборы прошли, ситуация будет только ухудшаться. 29 сентября окончательно запретят Меджлис. Так что я думаю, что последствия будут дальше идти", – считает Полозов.

Правозащитник рассказал, что пока не предпринимал никаких действий, так как он ждет указаний Адвокатской палаты.

"По данному факту я собираюсь обратиться в Совет Адвокатской палаты города Москвы для получения разъяснений – как мне действовать как адвокату Адвокатской палаты города Москвы. Получив разъяснения, буду в соответствии с ними действовать, – сообщил он.

Полозов, заверил, что пока будет продолжать защищать крымских татар.

"Пока прекращать работу в Крыму я не собираюсь, и вынудить меня дешевым трюком не получится", – заявил адвокат.

Как известно, 20 сентября, в Симферополе проходит очередное заседание суда по делу зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, которого обвиняют в организации несанкционированного митинга под зданием Верховного Совета АР Крым 26 февраля 2014 года.

Как сообщалось, прокремлевская прокуратура оккупированного Крыма просит возбудить уголовное дело в отношении Полозова якобы "за оскорбление им в своих постах в соцсетях" стороны обвинения в деле Чийгоза.

Темы: Крым права человека
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
В годовщину гражданской блокады Крыма будет проведен марш 20 сентября 2016, 14:37
Киев просит ООН и ОБСЕ мониторить права человека на Донбассе и в Крыму 20 сентября 2016, 13:09
Российские войска в Крыму взяли под охрану "Артек" и реактор 20 сентября 2016, 12:59
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
20 человек погибли в Сирии при атаке на гумконвой - Красный Крест
Раненый товарищ Жилина также разыскивается в Украине
Компанію Коломойського зобов'язали повернути "Укрнафті" 650 мільйонів
Запорожский облсовет признал Россию агрессором
Все новости
Made in Ukraine

Джинсовий одяг від українських брендів

"То є Львів"

6 лучших клипов, снятых в городе