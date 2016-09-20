Полозов не намерен прекращать работу в Крыму

Адвокат Николай Полозов, против которого прокремлевская прокуратура оккупированного Крыма просит возбудить уголовное дело, намерен продолжить защищать крымских татар.

Об этом он рассказал в комментарии изданию QHA.

По словам Полозова, "оскорбляющая" публикация в Facebook, которую вменяют адвокату в вину – лишь формальный предлог для возбуждения дела против него.

"Для меня совершенно очевидно, что это никак не связано ни с какими публикациями, это лишь предлог. На самом деле, это связано с общественно-юридической работой, которую я веду на территории Крыма", – отметил Полозов.

По словам защитника, российским властям "очень не нравится" его работа:

"И привычным для себя способом, этими уголовными делами они пытаются изгнать меня из Крыма, чтобы я здесь больше никогда не появлялся. И на моем примере показать остальным юристам, адвокатам, что подобными вещами, а именно – защитой крымских татар, в Крыму заниматься нельзя", – заявил Полозов.

Он отметил, что по данному факту сейчас ведется проверка.

"Речь идет, по меньшей мере, о двух статьях: 319 – оскорбление представителя власти и 297 – неуважение к суду или участникам процесса УК РФ. Что они изберут и какая дальнейшая деятельность – это решает не следственный комитет, это решают в Кремле", – говорит адвокат.

"Поэтому я думаю, что с учетом того, что выборы прошли, ситуация будет только ухудшаться. 29 сентября окончательно запретят Меджлис. Так что я думаю, что последствия будут дальше идти", – считает Полозов.

Правозащитник рассказал, что пока не предпринимал никаких действий, так как он ждет указаний Адвокатской палаты.

"По данному факту я собираюсь обратиться в Совет Адвокатской палаты города Москвы для получения разъяснений – как мне действовать как адвокату Адвокатской палаты города Москвы. Получив разъяснения, буду в соответствии с ними действовать, – сообщил он.

Полозов, заверил, что пока будет продолжать защищать крымских татар.

"Пока прекращать работу в Крыму я не собираюсь, и вынудить меня дешевым трюком не получится", – заявил адвокат.

Как известно, 20 сентября, в Симферополе проходит очередное заседание суда по делу зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, которого обвиняют в организации несанкционированного митинга под зданием Верховного Совета АР Крым 26 февраля 2014 года.

Как сообщалось, прокремлевская прокуратура оккупированного Крыма просит возбудить уголовное дело в отношении Полозова якобы "за оскорбление им в своих постах в соцсетях" стороны обвинения в деле Чийгоза.