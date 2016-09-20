ГПУ, нарушая подследственность, может развалить дела против чиновников

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Вторник, 20 сентября 2016, 15:48

Высший специализированный суд Украины признал, что из-за нарушения подследственности, доказательства, собранные следствием, могут быть признаны в суде недопустимыми.

Об этом говорится в разъяснении суда, по которому обратился руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

То есть нарушение подследственности (например, если делом, которое должно вести НАБУ, занимаєтся ГПУ) может полностью нивелировать доказательную базу.

По мнению судей судебной палаты по уголовным делам ВССУ, "проведение досудебного расследования уголовного производства, в частности, проведение отдельных следственных действий, мер обеспечения уголовного производства, органом, к компетенции которого, согласно процессуальным законодательством, не отнесен его осуществления, нарушает общие принципы законности осуществления уголовного производства" и "делает невозможным выполнение задач уголовного судопроизводства".

В то же время, в своем заключении судьи обратили внимание на то, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины, собранные таким образом доказательства могут быть признаны в суде недопустимыми.

 
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"Вместе с тем, вопрос о допустимости тех или иных доказательств решается в ходе судебного разбирательства судом, осуществляет рассмотрение уголовного производства", - отметили в своем заключении судьи ВССУ.

Как известно, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура вернула в прокуратуру Киева уголовное дело в отношении заместителя министра здравоохранения Романа Василишина, которую и передала в САП 15 июля.

В пресс-службе САП объяснили, что доказательства по этому делу, собранные прокуратурой Киева без участия НАБУ и САП, недопустимы.

Украинская правда

Темы: Антикоррупционная прокуратура суд коррупция
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IP: 109.95.50.---Олег Сергеевич20.09.2016 16:31
НАБУ і САП замість перетягування ковдри і діяльності на користь, підозрюваних у вчиненні корупційних дій краще б продемонструвало класс і виконала вимоги ЗАКОНУ за яким підслідність злочинів держслужбовців 1-2 категорії ЇХ виключна підслідність.
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