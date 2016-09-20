Из Киева до Измаила запустили прямой поезд

В пятницу, 23 сентября, в первый рейс отправится новый поезд № 243 Киев – Измаил.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Новый поезд будет курсировать ежедневно. Отправление со станции Киев-Пассажирский будет в 17:06, прибытие в Измаил состоится на следующий день в 09:50.

Поезд будет останавливаться на станциях Фастов, Казатин, Винница, Жмеринка, Вапнярка, Крыжополь, Рудница, Кодыма, Слободка, Котовск, Раздельная, Одесса, Барабой, Белгород-Днестровский, Сарата, Арциз, Дзинилор.

Общая продолжительность путешествия из Киева в Измаила составляет 16 часов 44 минут.

Обратно поезд № 244 отправляться из Измаила в 17:06 и прибывать в Киев-Пассажирский ст. на следующий день в 09:54. На маршруте следования поезд будет иметь аналогичные остановки. Общая продолжительность путешествия из Измаила в Киев составляет 16 ч. 48 мин.

"По состоянию на 20 сентября на первый рейс уже реализовано более 75% мест, что является высоким показателем и указывает на то, что до отправления все места будут реализованы", – заявили в "Укрзализныци".

Украинская правда