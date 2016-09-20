В НАПК взялись за квартиру Лещенко

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Вторник, 20 сентября 2016, 17:10

НАПК начала проверку материалов Национального антикоррупционного бюро по квартирам депутата Сергея Лещенко.

Об этом написала глава НАПК Наталья Корчак в своем ФБ.

"НАПК получило от НАБУ материалы по делу о покупке квартиры Сергеем Лещенко. Сегодня. Папка - 254 страницы", - сообщила она.

"Соответственно, начинаем проверку. О результатах, впоследствии", - отметила она.

Как известно, народный депутат Сергей Лещенко приобрел квартиру площадью 192 квадратных метров в новостройке в центре Киева.

Он пояснил, что купил квартиру на свои сбережения и деньги, взятые в долг. Партнером капиталовложения стала его девушка Анастасия Топольская.

"В декларации за 2016 все это будет отражено", - заверил он.

Лещенко призвал Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по предупреждению коррупции проверить покупку им квартиры в центре Киева.

Он отмечает, что средства, уплаченные за квартиру, честно заработанные, и приобретение квартиры не нарушило соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.

Украинская правда

Темы: Лещенко НАПК
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Комментарии — 5
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IP: 46.219.254.---Andrey Hrab20.09.2016 18:00
kerubino:
Цікаво .чи заткнуть рот Лещенку тією квартирою ?
А можете озвучить, о чем важном его рот ВЕЩАЛ? Давил неугодных Григоришину? так таких ртов в Украине олигархических сейчас пруд пруди.
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IP: 46.219.254.---Andrey Hrab20.09.2016 17:57
Светулёк:
НАЗК найдёт папуЛещенко и никаких нарушений.
Так а какой простор еще - бабушки, дедушки, дяди, тети, племянники и племянницы! Можно ведь и пятьдесят миллиардов отмазать так - КАЖДОМУ ПО ОДНОМУ и все по закону. Почему нет.
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IP: 46.149.90.---Светулёк20.09.2016 17:55
НАЗК найдёт папуЛещенко и никаких нарушений.
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IP: 37.57.237.---Олег Кремко20.09.2016 17:51
Интересно, какие на этот раз версии появятся, откуда у Сережи деньги?
В версии набу всплыла мама и невеста денег уже не половину дала, а всего каких-то 6 тыщ.
Чем дальше тем запутаннее, но интереснее.
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IP: 95.132.17.---kerubino20.09.2016 17:18
Цікаво .чи заткнуть рот Лещенку тією квартирою ?
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