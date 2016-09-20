В НАПК взялись за квартиру Лещенко

НАПК начала проверку материалов Национального антикоррупционного бюро по квартирам депутата Сергея Лещенко.

Об этом написала глава НАПК Наталья Корчак в своем ФБ.

"НАПК получило от НАБУ материалы по делу о покупке квартиры Сергеем Лещенко. Сегодня. Папка - 254 страницы", - сообщила она.

"Соответственно, начинаем проверку. О результатах, впоследствии", - отметила она.

Как известно, народный депутат Сергей Лещенко приобрел квартиру площадью 192 квадратных метров в новостройке в центре Киева.



Он пояснил, что купил квартиру на свои сбережения и деньги, взятые в долг. Партнером капиталовложения стала его девушка Анастасия Топольская.

"В декларации за 2016 все это будет отражено", - заверил он.

Лещенко призвал Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по предупреждению коррупции проверить покупку им квартиры в центре Киева.

Он отмечает, что средства, уплаченные за квартиру, честно заработанные, и приобретение квартиры не нарушило соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.

Украинская правда