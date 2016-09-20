В НАПК взялись за квартиру Лещенко
НАПК начала проверку материалов Национального антикоррупционного бюро по квартирам депутата Сергея Лещенко.
Об этом написала глава НАПК Наталья Корчак в своем ФБ.
"НАПК получило от НАБУ материалы по делу о покупке квартиры Сергеем Лещенко. Сегодня. Папка - 254 страницы", - сообщила она.
"Соответственно, начинаем проверку. О результатах, впоследствии", - отметила она.
Как известно, народный депутат Сергей Лещенко приобрел квартиру площадью 192 квадратных метров в новостройке в центре Киева.
Он пояснил, что купил квартиру на свои сбережения и деньги, взятые в долг. Партнером капиталовложения стала его девушка Анастасия Топольская.
"В декларации за 2016 все это будет отражено", - заверил он.
Лещенко призвал Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по предупреждению коррупции проверить покупку им квартиры в центре Киева.
Он отмечает, что средства, уплаченные за квартиру, честно заработанные, и приобретение квартиры не нарушило соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.
Украинская правда
Цікаво .чи заткнуть рот Лещенку тією квартирою ?
НАЗК найдёт папуЛещенко и никаких нарушений.
В версии набу всплыла мама и невеста денег уже не половину дала, а всего каких-то 6 тыщ.
Чем дальше тем запутаннее, но интереснее.