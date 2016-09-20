Украина не признает ни один документ Госдумы – Арьев

После принятия Верховной Радой заявления о признании нелегитимными выборов в Госдуму РФ и ее новоизбранного созыва из-за голосования во временно оккупированном Крыму, любой принятый российским парламентом документ не будет признаваться и восприниматься украинской стороной.

Об этом заявил народный депутат, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас подходим к моменту, когда собственно любое законодательство Российской Федерации будет с теоретической точки зрения не признаваться никаким образом на территории Украины, и не восприниматься в Украине", - сказал он.

Арьев отметил, что вопрос непризнания законодательства РФ после такого решения Верховной Рады – это больше вопрос для юристов-международников, когда будут возникать какие-то споры с Россией в международных судах.

"Любые законы или подзаконные акты, созданные российской Госдумой, будут считаться нелегитимными для принятия украинской стороной в международных отношениях", - подчеркнул депутат.

Он также считает, что МИД Украины должен действовать в соответствии с принятым Верховной Радой решением.

Во вторник Верховная Рада утвердила постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы РФ седьмого созыва.