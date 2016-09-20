Украина не признает ни один документ Госдумы – Арьев

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Вторник, 20 сентября 2016, 17:12

После принятия Верховной Радой заявления о признании нелегитимными выборов в Госдуму РФ и ее новоизбранного созыва из-за голосования во временно оккупированном Крыму, любой принятый российским парламентом документ не будет признаваться и восприниматься украинской стороной.

Об этом заявил народный депутат, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас подходим к моменту, когда собственно любое законодательство Российской Федерации будет с теоретической точки зрения не признаваться никаким образом на территории Украины, и не восприниматься в Украине", - сказал он.

Арьев отметил, что вопрос непризнания законодательства РФ после такого решения Верховной Рады – это больше вопрос для юристов-международников, когда будут возникать какие-то споры с Россией в международных судах.

"Любые законы или подзаконные акты, созданные российской Госдумой, будут считаться нелегитимными для принятия украинской стороной в международных отношениях", - подчеркнул депутат.

Он также считает, что МИД Украины должен действовать в соответствии с принятым Верховной Радой решением.

Во вторник Верховная Рада утвердила постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы РФ седьмого созыва.

Темы: Госдума
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Комментарии — 3
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IP: 93.73.27.---Gonta_2020.09.2016 18:14
Феофан Феофанов:
а пройдут выборы президента, тоже не будете признавать и встречаться с вновь избранным ???? ну вы и д..., мля!!!!
Почему же, будем: как конвой его приведет, так сразу и встретимся, и даже последнее слово перед телекамерами произнести разрешим.
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IP: 93.73.27.---Gonta_2020.09.2016 18:11
Як не дивно, голосування в Криму має для України також і позитивний результат. Воно показало дійсну кількість прихильників на півострові "русского мира" і перебування в складі РФ.
Ці "вибори" були знакові для мешканців Криму, адже "ощасливлені" (за версією Путіна) "новоспечені російські громадяни" отримали можливість вперше долучитися до участі в управлінні "Великою Росією". Тому результати голосування в Криму треба підходити як до непересічної події, застосовуючи критерії, відмінні від тих, що застосовуються до території РФ. Зазвичай, подібне є значним психологічним чинником піднесення і згуртування спільноти, втіленням довгоочікуваних сподівань.
Як же змобілізувався електорат? І що ж отримано в результаті, ?
ЯВКУ 40-42% в Севастополі і по Криму в цілому!!!
Ось вона реальна підтримка анексії, а не ті відсотки, що були "намальовані" окупантами навесні 2014 р.!
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IP: 213.221.45.---Феофан Феофанов20.09.2016 17:53
а пройдут выборы президента, тоже не будете признавать и встречаться с вновь избранным ???? ну вы и д..., мля!!!!
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