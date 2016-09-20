Канада не захотела отменять визы украинцам

Украина пока не соответствует критериям, которые Канада выдвигает к странам, претендующим на безвизовый режим.

Об этом заявил министр иммиграции, гражданства и беженцев Канады Джон Маккалум, отвечая на петицию относительно введения безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в Канаду.

"Пока Украина не достигла критериев, которые Канада использует для оценки пригодности для освобождения от виз. Как следствие, министерство не планирует в ближайшее время пересматривать визовые требования для Украины", - заявил Маккалум.

По его словам, визовая политика Канады "базируется на фактах и никоим образом не связана с политическими или торговыми соглашениями".

При этом он подчеркнул, что Канада регулярно отслеживает разнообразные показатели всех стран, оценивая возможность изменения их визового статуса.

Как известно, частную электронную петицию с просьбой отменить визы для краткосрочных (до 90 дней) поездок граждан Украины в Канаду подал в федеральный парламент канадец украинского происхождения Николай Кравец.

За отведенное время она собрала почти в пять раз больше подписей, чем это минимально необходимо для вынесения на рассмотрение, а также получила поддержку от 120 депутатов и сенаторов федерального парламента, представляющих все четыре основные политические партии, включительно с лидером официальной оппозиции Роной Амброз.

Следует отметить также, что во время предвыборной кампании Либеральная партия, которая имеет большинство в нынешнем созыве канадского парламента, в случае победы обещала "работать над достижением этой цели" - отменой краткосрочных виз для украинцев.

Это вопрос даже должен был быть вынесен на рассмотрение партийного съезда, однако до окончательной сессии так и не дошел.

Укринформ