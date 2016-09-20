Канада не захотела отменять визы украинцам
Украина пока не соответствует критериям, которые Канада выдвигает к странам, претендующим на безвизовый режим.
Об этом заявил министр иммиграции, гражданства и беженцев Канады Джон Маккалум, отвечая на петицию относительно введения безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в Канаду.
"Пока Украина не достигла критериев, которые Канада использует для оценки пригодности для освобождения от виз. Как следствие, министерство не планирует в ближайшее время пересматривать визовые требования для Украины", - заявил Маккалум.
По его словам, визовая политика Канады "базируется на фактах и никоим образом не связана с политическими или торговыми соглашениями".
При этом он подчеркнул, что Канада регулярно отслеживает разнообразные показатели всех стран, оценивая возможность изменения их визового статуса.
Как известно, частную электронную петицию с просьбой отменить визы для краткосрочных (до 90 дней) поездок граждан Украины в Канаду подал в федеральный парламент канадец украинского происхождения Николай Кравец.
За отведенное время она собрала почти в пять раз больше подписей, чем это минимально необходимо для вынесения на рассмотрение, а также получила поддержку от 120 депутатов и сенаторов федерального парламента, представляющих все четыре основные политические партии, включительно с лидером официальной оппозиции Роной Амброз.
Следует отметить также, что во время предвыборной кампании Либеральная партия, которая имеет большинство в нынешнем созыве канадского парламента, в случае победы обещала "работать над достижением этой цели" - отменой краткосрочных виз для украинцев.
Это вопрос даже должен был быть вынесен на рассмотрение партийного съезда, однако до окончательной сессии так и не дошел.
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Не так давно деканом факультета иностранной филологии Национального педагогического университета имени М.Драгоманова неожиданно стала малоизвестная в университете кандидат педагогических наук, профессор Зернецкая Алла Анатольевна. За год она развернула бурную деятельность. Прежде всего - защитила докторскую, потом начала увольнять с работы "лишних" или неугодных преподавателей, отстранять необоснованно отдельных студентов от учёбы. Факультет поразила странная, доселе неведомая ему болезнь. То студентка факультета, незаконно исключённая из университета, выигрывает суд и восстанавливается на учёбе. То одна из подруг, которую Зернецкая А.А. пригласила на работу на факультет, бывшая активная регионалка из Луганска, профессор Зайцева Ирина Павловна оказалась на научной конференции в оккупированном Крыму. То другие преподаватели факультета, сёстры Ирина и Инна Ковальчук разгуливали по Москве с георгиевскими ленточками, продолжая славить Путина.
Может, это случайность? Сомнительно. Украинская составляющая факультетской жизни крайне скудна и постепенно движется к нулевой отметке. С началом учебного года студентам сообщили, что у них не будут преподавать такие (обязательные в университете) предметы, как украинский язык, украинская культура, история украинской государственности. Вы скажете: а как же с патриотизмом? Смотря с каким! Следуя логике событий - всё это именно в духе патриотизма - "русского мира". Но в Украине с высоких трибун призывают к украинскому патриотизму! Неужели на инфиле изобрели свой, гибридный патриотизм?
Всё бы ничего, если бы автор "особого вида патриотизма", декан факультета филологии Зернецкая Алла Анатольевна, не владеющая государственным языком, не была родной сестрой жены Президента Украины Марины Анатольевны... Какой же патриотизм "правильный": тот, что звучит с самой высокой трибуны или тот, который культивируется Сестрой Жены на практике? Ничего не пойму.