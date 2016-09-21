Белый Дом: Россия несет ответственность за авиаудар по гумконвою в Сирии

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Среда, 21 сентября 2016, 02:28

В США считают Россию ответственной за авиаудар по гумконвую в Сирии, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

Об этом сообщает AP.

По словам заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Бена Родса, вся имеющаяся информация указывает на то, что колонну гумконвоя поразил именно авиаудар. Таким образом, поскольку сирийские повстанцы не имеют военно-воздушных сил, удар нанесли или россияне, или правительственные войска Асада.

При этом Родс отметил, что независимо от того, кто именно нанес удар, США считают виновной Россию, поскольку она была ответственной за ограничение авиаударов в Сирии в рамках соглашения о прекращении огня.

Россия и сирийский режим отрицают бомбардировки конвоя. В министерстве обороны РФ заявили, что трагедия произошла из-за пожара в грузовике.

Как сообщалось, по данным американской разведки, два российских истребителя Су-24 находились в небе над колонной с гуманитарной помощью в Сирии в момент ее обстрела. Чиновники делают вывод, что удары по грузовикам нанесла российская авиация.

В результате авиаудара по автомобилям гуманитарного конвоя в районе города Алеппо погибли около 20 человек, в том числе сотрудник международной организации "Красного Креста и Красного Полумесяца". 18 из 31 грузовых автомобилей ООН и "Красного Полумесяца" были уничтожены.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщал, что авиаудары нанес или сирийский, или российский самолет.

Представитель Государственного департамента США Джон Кирби заявил, что сирийский режим и РФ знали маршрут обстрелянного конвоя.

Перемирие в Сирии было объявлено 12 сентября. 19 сентября власти Сирии заявили, что прекращают соблюдать "режим тишины".

Темы: США Сирия гуманитарка Росcия
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