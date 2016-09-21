Лукашенко обвинил Россию в давлении на Беларусь

Президент Беларуси обвиняет Россию в нарушениях договоренностей в рамках интеграционных проектов и давлении на Минск путем сокращения поставок нефти.

Об этом пишет DW.com.

Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой выразил неудовлетворенность снижением поставок российской нефти из-за споров Минска и Москвы по цене на газ.

Президент Беларуси сообщил, что поручил правительству оптимизировать участие страны в интеграционных проектах.

"Мы телепаемся (иначе не скажешь) и несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти в Беларусь", - цитирует Лукашенко пресс-служба президента Беларуси.

По словам главы государства, при поставках в Россию блокируются также некоторые белорусские товары, особенно продукты питания.

"Дальше так продолжаться не может. Нарушается все, о чем договорились. То, что я сказал, не означает, что мы будем сворачивать интеграционные проекты, но свое участие в этих проектах мы будем оптимизировать", - заметил Лукашенко, добавив, что уже дал такое распоряжение правительству и администрации президента.

Газовый спор между Беларусью и Россией длится с начала 2016 года. Минск настаивает на изменении формулы расчета цены на газ, снижении стоимости со 132 до 73 долларов за тысячу кубометров и с января 2016 года недоплачивает за российские поставки.