В РФ назвали имена, избранных "депутатами" на нелегитимных выборах в Крыму

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Среда, 21 сентября 2016, 03:50

Стали известны лица, которые получат мандаты депутатов Госдумы РФ по результатам незаконных "выборов" в Крыму.

Об этом сообщает Укринформ.

Подконтрольный России руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов отказался от своего мандата в ГД по общефедеральному списку, сказав, что "намерен сосредоточиться на решении проблем полуострова на должности главы исполнительной власти".

По списку "Единой России", который возглавлял Аксенов, "депутатами Госдумы от Крыма" станут "вице-премьера Крыма" Михаил Шеремет и Руслан Бальбек, "прокурор Крыма" Наталья Поклонская.

Еще четыре человека "избранные" по одномандатным округам: Козенко Андрей Дмитриевич, в 1981 г.р., Бахарев Константин Михайлович, 1972 г. р., Савченко Светлана Борисовна, 1965 г. р., Белик Дмитрий Анатольевич, 1969 г.р. Все они также представляют партию "Единая Россия".

Как известно, 18 сентября в России прошли выборы в Госдуму.

Народные депутаты фракции "Народный фронт" призвали Верховную Раду поддержать заявление о нелегитимности Госдумы РФ и соответствующее обращение к международным партнерам.

В свою очередь евродепутаты призвали не признавать выборы в Госдуму РФ, которые прошли на территории оккупированного Россией Крыма.

Украина передаст всем своим международным партнерам перечень лиц, причастных к организации так называемых выборов в Крыму, для включения их в санкционные списки.

20 сентября Верховная Рада утвердила постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы РФ седьмого созыва.

Темы: Крым оккупация Росcия
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