Порошенко на полях ГА ООН встретился с рядом мировых лидеров

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Среда, 21 сентября 2016, 05:39

Президент Петр Порошенко провел официальные встречи с лидерами США, Турции, Латвии, Хорватии, Аргентины, Новой Зеландии, и Японии в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Так, во время встречи президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом главы двух государств обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых в ходе пятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, в частности в сфере либерализации торговли.

Президент Украины также пригласил турецкие компании принять участие в приватизации украинских предприятий.

Собеседники договорились о проведении в ближайшее время украинско-турецкой рабочей группы по вопросам энергетики.

Эрдоган подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства как в двустороннем, так и многостороннем измерениях.

Он также подчеркнул, что возобновление диалога с Россией не повлияет на позицию Турции о непризнании аннексии Крыма и осуждение нарушения прав крымских татар.

С японским премьером Синдзо Абэ Порошенко обсудил привлечение фирм и инвесторов из Японии в сферах энергетической безопасности, инфраструктуры и экологии.

"Петр Порошенко поблагодарил главу японского правительства за неизменную позицию Японии по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе в рамках председательства страны в "Большой семерке", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Также во время первой за 16 лет встречи лидеры Украины и Аргентины обсуждали сотрудничество в энергетической сфере, ракетно-космической и авиастроительной отрасли и сельском хозяйстве.

Президент Аргентины Маурисио Макри сообщил о торжественном праздновании в 2017 году 120-летия первых украинских поселений в его стране.

По итогам встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом президент Порошенко сообщил о договоренности о предоставлении 1 млрд долларов кредитных гарнатий для Украины.

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